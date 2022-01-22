Jandarma 70 litre sahte içki ele geçirdi - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekipleri denetimde 70 litre sahte içki ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında; 60 ekip, 182 personel ile 70 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde, 3 bin 358 şahıs ve bin 328 araç sorgulandı. 123 metruk bina kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs hakkında işlem yapıldı. 20 araç sürücüsüne toplamda 15 bin 265 TL trafik idari para cezası uygulandı. Üç araç trafikten men edildi.

Sahte-kaçak alkolle ile mücadele kapsamında; iki ayrı noktada yapılan aramada, 70 litre sahte viski ele geçirildi. - ZONGULDAK