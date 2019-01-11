Jandarma 70 Yaşındaki Kadının Yükünü Taşıdı
1 saat önce
ÇORUM'un Kargı ilçesinde jandarma, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri 70 yaşındaki Şerife Bilmez'e yardım etti.
ÇORUM'un Kargı ilçesinde jandarma, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri 70 yaşındaki Şerife Bilmez'e yardım etti.
Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü'nde yaşayan Şerife Bilmez, sırtına yüklediği saman dolu çuvalları hayvanlarının bulunduğu ahıra götürmeye çalıştı. Bu sırada devriye görevinde olan jandarma ekibi çuvalları taşımakta güçlük çeken Bilmez'i gördü. Jandarma
ekibi Bilmez'e yardım ederek çuvalları jandarma aracına yükledi. Ardından Bilmez'i ve çuvallarını evine kadar götürdü.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:31 Kaynak: DHA
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