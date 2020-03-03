Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından şubat ayında yapılan çalışmalarda 59 bin 178 kişi sorgulandı, 732 aranan şahıs yakalandı.

Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından şubat ayında yapılan çalışmalarda 59 bin 178 kişi sorgulandı, 732 aranan şahıs yakalandı.


Jandarma trafik timlerince 45 bin 655 araç kontrol edildi ve bin 287 araç ve sürücüsüne 746 bin 230 TL trafik idari para cezası uygulandı. 380 araç trafikten men edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde ise 23 olaya müdahale edildi. 23 bin 850 litre motorin, 658 gram kubar esrar, 87 adet sentetik hap, bin 758 adet bronz sikke, 25 gram bonzai, 99 adet extasy, 87 litre alkollü içki, 11 kök kenevir, 4 adet av tüfeği, 5 adet tabanca ve 64 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.


Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde 1-29 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, adli ve önleyici hizmetler kapsamında Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve BTİK sorgusu neticesinde 59 bin 178 kişi sorgulanmış 732 aranan şahıs yakalanmıştır. Jandarma trafik timlerince 45 bin 655 araç kontrol edilmiş, bin 287 araç ve sürücüsüne 746 bin 230 TL trafik idari para cezası uygulanmış olup, 380 araç trafikten men edilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri sonucunda 23 olaya müdahale edilmiş, 23 bin 850 litre motorin, 658 gram kubar esrar, 87 adet sentetik hap, bin 758 adet bronz sikke, 25 gram bonzai, 99 adet extasy, 87 litre alkollü içki, 11 kök kenevir, 4 adet av tüfeği, 5 adet tabanca ve 64 adet tabanca mühimmatı ele geçirilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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