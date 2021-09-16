JANDARMA 750 BİN DOLARA SATILMAK ÜZERE OLAN LAHİTİ BULDU - Son Dakika

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, MÖ 3'üncü yüzyıl Roma Dönemi'ne ait Ostotek Küçük Lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit), 750 bin dolar karşılığında yurt dışına satılmak istenirken, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirildi.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, MÖ 3'ncü yüzyıl Roma Dönemine ait Ostotek Küçük Lahit ele geçirildi. Olayla ilgili, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahiti 750 bin dolara yurtdışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi. Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.