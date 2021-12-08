Jandarma, 8 yavru ve anne köpeği donmak üzereyken kurtardı - Son Dakika

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personeli, 8 yavru ve anne köpeği donmak üzereyken kurtarıp barınağa yerleştirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına, merkez Yukarı Çavuşlar köyünde vatandaşlar tarafından bir köpeğin yeni doğum yaptığı, 8 yavrusuyla bakıma ihtiyaçlarının olduğu ve soğuktan donacakları ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, anne köpek ile 8 yavrusunu donmak üzereyken kurtardı. Jandarma ekipleri, anne köpek ve yavrularına yapılan ilk müdahalenin ardından hayvan barınağına teslim ederek sıcak yuvaya kavuşturdu.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)