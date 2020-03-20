Jandarma 97 kilo toz patlayıcı ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma 97 kilo toz patlayıcı ele geçirdi

7 saat önce

ŞANLIURFA Siverek kırsalında terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye ait olduğu değerlendirilen 97 kilo toz patlayıcı, alıcı ve elektrikli fünye ele geçirildi.

Jandarma 97 kilo toz patlayıcı ele geçirdi, System.String[]

ŞANLIURFA Siverek kırsalında terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye ait olduğu değerlendirilen 97 kilo toz patlayıcı, alıcı ve elektrikli fünye ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan arazi araması sırasında iki ayrı bölgede jelikan bidonlar içerisinde toprağa gömülü halde ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bombalı saldırı hazırlığı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmasıyla önlendi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 10'ar ve 5'er kilogramlık poşetlere sarılı, bantlanmış paketler halinde jelikan bidonlar içerisinde toprağa gömülü 97 kilogramlık toz TNT ele geçirildi. Aynı alanda bir adet alıcı/verici, 15 adet de elektrikli fünye ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye ait bomba malzemeleri, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendikten sonra, savcılığın talimatıyla imha edildi. Teröristlerin yakalanması için çok yönlü çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.


Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:36 Kaynak: DHA

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