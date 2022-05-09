Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı - Son Dakika
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Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı

09.05.2022 16:23
Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara toplam 2 bin 567 TL ceza yazıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara toplam 2 bin 567 TL ceza yazıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 araca yüksek sesli müzik yayını yaptıkları gerekçesiyle 744 TL, 1 araca da abartı egzoz kullandığı gerekçesi ile bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir otobüse de bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Otobüs, jandarma ekiplerince yed-i emin otoparkına çekildi. - TEKİRDAĞ

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KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI VAN'DA KAÇAK AVLANAN 1 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'DA KAÇAK AVLANAN 1 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Türk Lirası, Tekirdağ, Jandarma, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı - Son Dakika


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