Jandarma, açıktan temin yoluyla 19 devlet memuru ve 94 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma, açıktan temin yoluyla 19 devlet memuru ve 94 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika

Jandarma, açıktan temin yoluyla 19 devlet memuru ve 94 sözleşmeli personel alacak

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 9 unvanda 19 devlet memuru ve 22 unvanda 94 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Jandarma, açıktan temin yoluyla 19 devlet memuru ve 94 sözleşmeli personel alacak, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 9 unvanda 19 devlet memuru ve 22 unvanda 94 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Adayların başvuru bitiş tarihi itibarıyla nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmaları şartı aranıyor.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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