Jandarma, adliyede seminer düzenledi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman Adliyesinde 'Jandarma Genel Komutanlığının Sahip Olduğu Yetenekler, Kriminal İncelemeler ve Analiz Programlarının Kullanımı" konulu seminer verildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı heyetlerinin Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını ziyaretleri kapsamında, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasına yönelik Adıyaman cumhuriyet başsavcılığının ev sahipliğinde adliye konferans salonunda, Kriminal Daire Başkanı Jandarma Albay Mustafa Mercan ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Erdoğan Söyleyin, tarafından 'Jandarma Genel Komutanlığının Sahip Olduğu Yetenekler, Kriminal İncelemeler ve Analiz Programlarının Kullanımı" konularında seminer düzenlendi.



Seminere Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Turkut, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Necip Öner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, hakimler, cumhuriyet savcıları, ile birlikte İl jandarma komutanlığı ekipleri ile il emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı. - ADIYAMAN