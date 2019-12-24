Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu - Son Dakika

Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu

6 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı terör örgütlerine katılanların ailelerine ulaşıp ikna etmeye devam ediyor.

Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı terör örgütlerine katılanların ailelerine ulaşıp ikna etmeye devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı emrinde oluşturulan ikna timi tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütüne katılan bir teröristin ailesine ulaşılarak teslim olması sağlandı. Ailesi üzerinden ulaşılarak ikna edilen bir terörist PKK kamplarından kaçarak Kamışlı Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ülke sınırları içinde ve dışında PKK/KCK/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren terörist ve ailelerinin ikna edilme çalışmaları meyvelerini veriyor. Jandarma ekipleri tarafından ailesi ve kendisi ikna edilen bir teröristin teslim olması sağlandı. İkna olan terörist PKK kamplarından kaçarak Kamışlı Sınır Kapısında güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

KIRSALDA TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE VURAN JANDARMA İKNA İLE DAĞDAKİ TERÖRİSTLERİ DE GERİ GETİRİYOR

Mardin kırsalında teröristlere ağır darbe vuran İl Jandarma Komutanlığı ikna yolu ile de terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında Mardin ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet eden Diyar kod adlı M.K. isimli BTÖ mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda aile üzerinden ulaşılan terörist teslim oldu. Kamışlı Sınır Kapısından jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

(Selman Güneş/İHA)

Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi
Ekipler şok oldu: Horoz dövüşü için arena kurmuşlar Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
19:00 Zeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulundu - Son Dakika
18:59 Şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika
18:59 Seyir halinde alev alan otomobil yandı - Son Dakika
18:58 Kalın: "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı... - Son Dakika
18:58 Fransa'da grevler yüzünden demir yolu şirketi 400 milyon avro zararda - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]