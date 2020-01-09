Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

6 saat önce

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi, System.String[]

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.  Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.


Jandarma, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
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