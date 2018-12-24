Jandarma, Alkollü İçki Denetimlerinde İki İş Yerine 5 Bin 610 TL Ceza Kesti
2 saat önce
ÇANAKKALE Ayvacık ilçesinde alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerde, 2 iş yerine toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.
ÇANAKKALE Ayvacık
ilçesinde alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerde, 2 iş yerine toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı
Müşterek Türkiye
Alkol Uygulaması kapsamında, 19 Aralık
tarihinde, Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Ayvacık ilçesi Küçükkuyu
beldesinde 2 iş yerinde denetimler sırasında 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29adet alkol imalatında kullanılan 25 ml'lik anason, 24 adet enjektör ve 26adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Ayvacık Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Denetimlerde, yakalanan malzemelerle ilgili olarak 2 işyerine 5 bin 610 TL idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanakların ilgili vergi dairesine gönderildiği belirtildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:26 Kaynak: DHA
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