Jandarma Alkollü Mekanlara Baskın Yaptı
2 saat önce
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karacabey'deki alkollü mekanlar denetlendi.
Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Karacabey
'deki alkollü mekanlar denetlendi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karacabey ilçesi Hamidiye
Mahallesi'nde faaliyet gösteren alkollü mekanlarda Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 adet Browning marka tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet yarı otomatik tüfek, 76 adet mermi, 63 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, iş yeri sahiplerine 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4207 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:55 Kaynak: İHA
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