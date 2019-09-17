Son Dakika Haberleri: Jandarma Ani Ören Yeri'nde güven veriyor
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Jandarma Ani Ören Yeri'nde güven veriyor

49 dakika önce

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ani Ören Yeri'ni ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerinin huzur ve güvenliğini jandarma sağlıyor.

Jandarma Ani Ören Yeri'nde güven veriyor, System.String[]

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ani Ören Yeri'ni ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerinin huzur ve güvenliğini jandarma sağlıyor.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Ani Ören Yeri'nde 24 saat esasına göre sivil ve jandarma yelekli devriyeler görevlendirildi.


Ani Ören yeri ziyaretçilerinin huzur ve güvenliği açısından görevlendirilen Jandarma devriyeleri yıl boyunca aralıksız olarak görevlerine devam edecek.


Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşların emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Huzur, Kars, Ören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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