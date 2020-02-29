Jandarma Ankara tarihi eser operasyonu düzenledi: 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Ankara tarihi eser operasyonu düzenledi: 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Jandarma Ankara tarihi eser operasyonu düzenledi: 5 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Jandarma Ankara tarihi eser operasyonu düzenledi: 5 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Operasyon da 5 kişi suçüstü yakalanarak göz altına alındı.


Ankara Jandarma ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma, A. A. isimli kişinin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Gelen istihbarat üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler Yenimahalle İlçesi Demetevler Mahallesinde operasyon gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonda, şüpheli A.A. ile birlikte hareket eden K.A., İ.Ç., F.D. ve M.D. isimli toplam 5 zanlı suçüstü yakalanmıştır. Şüpheli kişiler ile birlikte 150 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje, 470 adet sikke, 3 adet madeni heykel, 1 adet bez dokuma üzerine yapılmış 140x140 ebadında erkek figür resmi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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