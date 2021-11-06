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Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak - Son Dakika

Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak

06.11.2021 12:00

Son dakika haber: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak Aksaray'da "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında annelere eğitim veren jandarma ekipleri, anneler aracılığı ile gençleri uyuşturucu belasından kurtarmayı amaçlıyor.

Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak

AKSARAY - Aksaray'da "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında annelere eğitim veren jandarma ekipleri, anneler aracılığı ile gençleri uyuşturucu belasından kurtarmayı amaçlıyor.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amaçlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında Aksaray'da köylerde ve beldelerde narkotik eğitimi veren jandarma ekipleri annelerle bir araya geliyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman ekipler köy köy, belde belde gezerek eğitimlerini sürdürüyor. Köy ve beldelerde meydanlarda anneler ile buluşan jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan çocuklarda rastlanan hal ve hareketler, fiziksel belirtiler ve gıda tüketimine kadar tüm belirtileri bir bir anlatıyor. Belirtilerin gözlenmesi halinde öncelikle jandarmaya haber verilmesi gerektiğini anlatan ekipler, uyuşturucunun temin edilmesi hususunda araştırmaların başlatılacağını, sağlık ekiplerince de gençlerin gerekli görülmesi halinde tedavi sürecinin başlatılacağını anlattı.

"Kaybetme lüksümüz olmayan bir şey varsa genç kitlemizdir"

Eğitime katılarak bilgiler alan Saratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Handan Ergünenç (39), eğitimlerin son derece verimli olduğunu belirterek, "Bugün jandarmamız çok güzel bir eğitim gerçekleştirdi. Bir eğitimci olarak öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzda asla kaybetme lüksümüz olmayan bir şey varsa o da genç kitlemizdir. Genç kitlemizin de anne karnına düştüğü andan itibaren en büyük gözetleyici ve koruyucusu annelerdir içgüdüsel olarak. Bugün burada hem çalışan annelere hem de ev hanımlarına çok güzel bir eğitim verildi. Eğitimin konusu uyuşturucu bağımlılığıydı ve uyuşturucu maddesini tanımaktı. Uyuşturucu kullanma eğilimi olan veya kullanan gençlerde oluşan belirtilerin anneler tarafından tespit edilebilmesi yeteneğini onlara aşılayabilmekti. Annelerimiz bu konuda bilinçlendiler ve bundan sonrasında artık uyuşturucu kullanan gençlerimizden ziyade daha fazla önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda kaymakamlığımıza, jandarmamıza, Aksaray Valiliğimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dört çocuk annesi Gönül Kaplan ise "Tabii ki de çok faydalı oldu. Keşke bu tür eğitimler sık sık verilse, gündeme gelse. Ben 4 çocuk annesiyim, bilmiyordum çocuklarda nasıl değişiklik olacağını. Ama bundan sonra daha çok takip edeceğim, daha çok üzerlerinde kontrollü olacağım. Çok faydalı bir şey oldu. Jandarmamız böyle bir proje hazırlayıp sunduğu için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Saratlı Belde Belediye Başkanı Zeki Türker de jandarma ekiplerinin sürekli olarak eğitim verdiğini belirterek, "Jandarma ekiplerimiz sürekli köylerimize kasabalarımıza geliyor. Burada her alanda bizlere eğitimler veriyor. Şimdiki eğitim de narkotik eğitimiydi ve halkımız bilinçlendi, çok iyi oldu. Gerçekten emeklerine, yüreklerine sağlık" diye konuştu.

Eğitimlerin ardından annelere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak
Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak

Uyuşturucu, Jandarma, Narkotik, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Jandarma anneleri, anneler de çocukları kurtaracak - Son Dakika


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