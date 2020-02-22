Jandarma Antalya'da 35 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Antalya'da 35 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma Antalya'da 35 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur Akdeniz (2020-2) uygulaması kapsamında 10 bin 678 kişi sorgulandı, 35 kişi yakalandı.

Jandarma Antalya'da 35 kişiyi yakaladı, System.String[]

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur Akdeniz (2020-2) uygulaması kapsamında 10 bin 678 kişi sorgulandı, 35 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığınca Antalya il genelinde Huzur Akdeniz Uygulaması gerçekleştirildi. 2 aşamalı gerçekleşen uygulamaya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ve Trafik Şube Müdürlükleri ile JASAT ve köpek unsurları ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 516 personel katıldı. Toplam 678 umuma açık yer, park bahçe, metruk bina, kahvehane ve internet salonu ile kent girişlerindeki sabit yol kontrol noktaları ve ilçelerdeki önemli noktalarda yapılan kimlik kontrollerinde 10 bin 678 kişi sorgulandı. Uygulamada 35 kişi yakalandı, 4 şahıs gözaltına alındı, 2 şahsa idari işlem uygulandı.


Kontrol edilen 2 bin 667 araçtan 16'sı trafikten men edilirken, 38 bin 934 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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