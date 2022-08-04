Jandarma Kaş Patara'da göz açtırmıyor - Son Dakika
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Jandarma Kaş Patara'da göz açtırmıyor

04.08.2022 10:58
Jandarma Kaş Patara'da göz açtırmıyor

Jandarma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentinde plaj ve kum tepelerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentinde plaj ve kum tepelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Bölgeye motorlu araç ve iş makinelerinin girişine izin verilmediği bildirildi.

Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi'ndeki Patara Antik Kenti, Patara Plajı ve kum tepelerinin, bölgedeki Jandarma Asayiş Noktası ve görevlendirilen jandarma ekipleri tarafından sürekli denetlendiği belirtildi. Bölgede sürekli kontrol yapan ekipler, meydana gelen asayiş olaylarına anında müdahale ediyor. Özel Çevre Koruma Alanı olan bölgeye herhangi bir motorlu araç veya iş makinasının girişine de izin verilmediği vurgulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Kaş Patara'da göz açtırmıyor - Son Dakika

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