DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma kaldırıldı. Yaralılarından Osman Tufan Kurt ve Hidayet Uğurlu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akın köyü çıkışında meydana geldi. Osman Tufan Kurt (29) yönetimindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil, hatalı şerit değiştirince karşı yönden gelen Jandarma Uzman Çavuş Özer Yılmaz (23) yönetimindeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Osman Tufan Kurt ve yanındaki Hidayet Uğurlu ile uzman çavuşlar Özer Yılmaz, Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.

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