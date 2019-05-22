Jandarma Aracı, Şarampole Devrildi: 4 Asker Yaralı

BODRUM'da, jandarmaların taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 asker yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Mumcular- Mazı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Mumcular'dan Mazı Mahallesi yönüne giden, Bodrum
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na ait kamyonet, virajda şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 1'i, sedyeyle taşındı, 3'ü ise yürüyerek, ambulansa bindi. Bodrum Devlet Hastanesi
'ne götürülen yaralı askerler, tedaviye alındı. - Muğla