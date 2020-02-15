Jandarma aracına çarparak kaçmaya çalıştılar - Son Dakika
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Jandarma aracına çarparak kaçmaya çalıştılar

6 saat önce

KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcıları, kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekibinin aracına, otomobilleriyle çarparak kaçmak istedi.

Jandarma aracına çarparak kaçmaya çalıştılar, System.String[]

KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcıları, kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekibinin aracına, otomobilleriyle çarparak kaçmak istedi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Ç.'nin İstanbul'dan Kocaeli'ne uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, G.Ç.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, otomobiliyle jandarma ekibinin aracına çarparak, kaçmaya çalıştı.

Kısa sürede durdurulan otomobilde, sürücü G.Ç. ile beraberinde bulunan F.S. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 760 gram metamfetamin ele geçirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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