Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı
1 saat önce
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:30 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Akyazı
ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.
Kaza, Akyazı Kuzuluk
mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma
Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur
Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama