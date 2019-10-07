Son Dakika Haberleri: Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu

Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu

34 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda arı kovanı, ahır, plastik boya kutularının içine gizlenmiş 14 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda arı kovanı, ahır, plastik boya kutularının içine gizlenmiş 14 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Serik Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında Bozdoğan Mahallesi Kızılçukur mevkiinde H.K. isimli şahsın kubar esrar üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik köpeğinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. H.K.'nın evinde, evin eklentilerinde ve bahçesinde yapılan aramada bahçedeki arı kovanının içinde yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ve tohumu, ahırda karton koli içinde yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ve iki adet plastik boya kovası içerisinde yaklaşık 8 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 14 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheli H.K. gözaltına alındı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
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