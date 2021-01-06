Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı

06.01.2021 15:42
Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Arama Timi ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan C.G. ve N.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı

Nevşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü         
15:41
Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi         
15:24
Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti         
15:10
Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor         
14:46
Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor         
14:37
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi         
11:15
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı         
10:34
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei