Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma aranan 2 şüpheliyi yakaladı
06.01.2021 15:42
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Arama Timi ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan C.G. ve N.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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