Jandarma aranan 21 şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma aranan 21 şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarma aranan 21 şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.

Jandarma aranan 21 şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında: 13 bin 250 kişiyi sorgularken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 21 şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:52 Kaynak: İHA

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