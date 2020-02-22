Jandarma aranan 3 şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma aranan 3 şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarma aranan 3 şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri, Balya, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı ele geçirdi.

Jandarma aranan 3 şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri, Balya, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı ele geçirdi. Adli makamların talimatı ile yakalanan 3 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Balya ilçesi Danişment Mahallesinde görüldüğü ihbar edilen, hakkında "silahla tehdit" suçundan arama kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli şahıs Danişment Mahallesinde, Bigadiç ilçesi Işıklar Mahallesinde görüldüğü ihbar edilen, hakkında "silahla tehdit" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan C.K. isimli şüpheli şahıs ise Işıklar Mahallesinde, Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesinde yapılan kimlik sorgusunda hakkında "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan H.T. isimli şüpheli şahıs ise Hotaşlar Mahallesinde yakalandı. Adli makamların talimatıyla M.K., C.K. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, Balya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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