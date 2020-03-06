Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı güven ve huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 36 kişiyi ele geçirdi.

Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı güven ve huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 36 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 93 ekip, 321 personel ve 3 dedektöe köpeğin katılımı ile "Huzur ve Güven (Aranan Şahısların Yakalanması) Uygulaması" kapsamında; 48 ikamette arama yaparken, 5 bin 215 şahıs sorgulandı. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1'i kayıp şahıs olmak üzere toplam 36 şahıs yakaladı. 10 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, bin 346 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipler 1 kişiyi de gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin uygulama esnasında 1 tabanca ve 8 mermi, fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başkent'te lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 02:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma aranan 36 kişiyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]