Samsun haber! Samsun'da 9 ayda 775 bin 211 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 9 ayında 775 bin 211 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığının 2022 yılının 9 aylık döneminin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever'den çalışmalar hakkında brifing alan Dağlı, daha sonra komutan yardımcıları ve şube müdürleriyle toplantı yaptı.

Vali Dağlı, Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yılın ilk 9 ayında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, 1 milyon 227 bin 101 kişi ve 454 bin 346 aracın sorgulandığını, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 608 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 35 kişinin yakalandığını kaydetti.

Denetimlerde 82 kayıp kişinin bulunduğunu belirten Dağlı, 140 tabanca, 163 av tüfeği ve 312 mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Aynı dönemde 851 kaçakçılık olayı meydana geldiğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Olaylarda 1031 şahıs yakalanmış, 151 kilo 771 gram kubar esrar, 775 bin 211 kök Hint keneviri, 2 kilo 826 gram bonzai, 1943 gram toz esrar, 6 kilo 758 gram metanfetamin, 22 bin 534 sentetik ecza hap, 511 litre alkollü içki, 564 tarihi eser, 2 bin 626 paket kaçak sigara, 32 tabanca, 26 av tüfeği, 625 kilo tütün ve 148 bin 888 makaron ele geçirilmiştir. Trafik timlerimizce de 418 bin 734 araç sürücüsü kontrol edilerek, 21 bin 318 araç sürücüsüne trafik kuralları hususunda eğitim verildi."

Dağ, İl Jandarma Komutanlığı personelini özverili gayretlerinden dolayı tebrik ederek, bundan sonra da görevlerini hassasiyetle ifa edeceklerini kaydetti.