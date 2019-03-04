Jandarma Aranan 5 Kişiyi Yakaladı
13 dakika önce
Balıkesir Jandarma il Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.
Balıkesir Jandarma il Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi Altıeylül, Havran ve Manyas ilçelerinde yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:36 Kaynak: İHA
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