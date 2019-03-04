Son Dakika Haberleri: Jandarma Aranan 5 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Aranan 5 Kişiyi Yakaladı

13 dakika önce

Balıkesir Jandarma il Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Jandarma Aranan 5 Kişiyi Yakaladı, System.String[]
Balıkesir Jandarma il Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi Altıeylül, Havran ve Manyas ilçelerinde yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Altıeylül, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa
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