Jandarma Aranan 5 Kişiyi Yakaladı

Balıkesir Jandarma il Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Jandarma il Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi Altıeylül, Havran ve Manyas ilçelerinde yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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