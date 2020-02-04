Jandarma aranan 557 şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma aranan 557 şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarma aranan 557 şahsı yakaladı

6 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca ocak ayında yapılan uygulamalarda 557 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Jandarma aranan 557 şahsı yakaladı, System.String[]

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca ocak ayında yapılan uygulamalarda 557 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde 1-31 Ocak tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Adli ve önleyici hizmetler kapsamında UYAP ve BTİK üzerinden 49 bin 784 kişinin sorgulandığı uygulamalarda 557 aranan şahıs yakalandı.

Jandarma trafik timlerince 44 bin 297 araç kontrol edilirken 1162 araç ve sürücüsüne 657 bin 629 lira trafik idari para cezası uygulandı, 374 araç trafikten men edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri sonucunda ise 11 bin 400 makaron, 70 bin 160 litre motorin, 7 bin 92 gram kubar esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 78 gram tütün ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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