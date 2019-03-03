Son Dakika Haberleri: Jandarma Aranan Şahıslar İçin Uygulama Yaptı

Jandarma Aranan Şahıslar İçin Uygulama Yaptı

1 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayının ilk günü aranan şahıslara yönelik olarak 'Huzur Güven Uygulaması' yaptı.

Jandarma Aranan Şahıslar İçin Uygulama Yaptı, System.String[]
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayının ilk günü aranan şahıslara yönelik olarak 'Huzur Güven Uygulaması' yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan araması ve yakalaması bulunan çok sayıda şahıs yakalandı.

Mart ayının ilk günüde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Huzur Güven Uygulaması yaptı. Düzce'nin jandarma kontrolünde olan bölgelerinde sabahın ilk saatlerinde aranan şahısları yakalamak üzere çalışmalara başlayan ekipler 06.30 - 15.00 saatleri arasında yol kontrolleri ile aranan şahısların bulunabilecekleri muhtemel adreslere operasyon yaptılar. Huzur Güven Uygulamasına Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 44 unsur ile 170 jandarma personeli katıldı. Yapılan uygulamalar çerçevesinde toplam 917 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 kişi hakkında adli-idari işlem yapılarak 153 TL para cezası uygulandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Huzur, Düzce, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Modacı Ivana Sert, Akşam Vakti Rahatlamak İçin Zincirlikuyu Mezarlığı'na Gitti Kardaki Toynak İzleri Hırsızlık Zanlısını Yakalattı

Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Aranan Şahıslar İçin Uygulama Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]