Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor - Son Dakika

Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor

14.02.2021 21:04

Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor Jandarmanın Asayiş kadrosuna 2009 yılında katılan 'takla' emekli oluyor.

Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor

ANKARA - Jandarmanın Asayiş kadrosuna 2009 yılında katılan 'takla' emekli oluyor.

13 yıldır Jandarma Komutanlığınca Asayiş görevlerinde başarı üstüne başarı yaşayan Takla emekli oluyor. Asayiş köpek eğitmeni Nurettin Baş, Jandarma Efeler Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevliyken 'Köpek Timleri' olarak, köpek eğitmeye başladığını ifade etti. Takla'nın 91 yaşında olduğunu söyleyen Nurettin Baş, normalde 13 yaşında olan köpeğinin insan yaşıyla yedi kere çarpıldığında 91 yaşında olduğunu yani insan yaşı olarak Takla'nın şuan 91 yaşında olduğunu söyledi.

Jandarma bünyesinde bulunan en yaşlı köpeğin Takla olduğunu söyleyen Baş, "İlk Tanışmamız Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde 2009 yılında Takla ile tanıştık. İki gün içinde de bana uyum sağladı. Köpeğim Alman kurdu, asayiş köpeği. Asayiş olaylarında, toplumsal olaylarda, cezaevi olaylarında, kritik merkezlerin korunmasında köpeğimle birlikte aktif görev alıyoruz. 2009 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, İstanbul İl Jandarmada, İmralı Ada Güvenlik Komutanlığında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında ve son olarak Ankara İl Jandarma Komutanlığında Göreve başladık" dedi.

Taklayı ailesinden biri olarak gördüğünü söyleyen Baş, "Bazen çocuğuma bile köğeğimin adıyla seslendiğim oluyor. Sürekli vakit geçirdiğimiz için ailemden biri olarak görüyorum köpeğimi" diye konuştu.

2009 yılından beri beraber görev yaptıkları süre boyunca Takla ve Nurettin Baş 37 takdirname kazandılar. Takla'nın 2010 yılında Çukurca Köprülü Sınır Tabur Komutanlığında kendi dalında Türkiye birinciliği, 2011 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığında Türkiye birinciliği, 2014 yılında İmralı Ada Komutanlığında tim olarak Türkiye birinciliği var.

Görev süresince başarılarla adından bahsettiren Takla, şimdi emeklilik hayatında dinlenmeye çekiliyor.

Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor
Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor
Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor
Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor

Jandarma, Ankara, Asayiş, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Asayişin 91 yaşındaki köpeği emekli oluyor - Son Dakika


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