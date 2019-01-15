Jandarma Aşını Mahsur Kalanlarla Paylaştı
12 dakika önce
Sivas Kızıldağ Jandarma karakolunda görevli jandarma görevlileri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Kızıldağ geçidinde mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.
Sivas
Kızıldağ Jandarma
karakolunda görevli jandarma görevlileri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Kızıldağ geçidinde mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas- Erzincan
karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde, yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Birçok araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Karayolları Bakımevinde misafir edildi. Kızıldağ Karakolunda görevli jandarma görevlileri mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba pişirip ikram etti. Kızıldağ Geçidinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin karla mücadele çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:48 Kaynak: İHA
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