Son Dakika Haberleri: Jandarma Aşını Mahsur Kalanlarla Paylaştı

Jandarma Aşını Mahsur Kalanlarla Paylaştı

12 dakika önce

Sivas Kızıldağ Jandarma karakolunda görevli jandarma görevlileri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Kızıldağ geçidinde mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Jandarma Aşını Mahsur Kalanlarla Paylaştı, System.String[]
Sivas Kızıldağ Jandarma karakolunda görevli jandarma görevlileri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Kızıldağ geçidinde mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas- Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde, yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Birçok araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Karayolları Bakımevinde misafir edildi. Kızıldağ Karakolunda görevli jandarma görevlileri mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba pişirip ikram etti. Kızıldağ Geçidinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin karla mücadele çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Sivas, Kar, Jandarma, Güncel
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