Jandarma astsubayların mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Jandarma astsubayların mezuniyet heyecanı

6 saat önce

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) eğitim gören sağlık sınıfı jandarma astsubay 49 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Jandarma astsubayların mezuniyet heyecanı, System.String[]

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) eğitim gören sağlık sınıfı jandarma astsubay 49 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

JSGA'nın Şehit Korgeneral İsmail Selen Yerleşkesi'nde 6 ay eğitim alan 49 sağlık sınıfı jandarma astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, akademi personeli ile mezun astsubayların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Jandarma Sağlık Astsubayı Ali Osman Şimşek, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Korgeneral Çardakcı, konuşmasına Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Jandarma teşkilatının üstün vazife anlayışıyla, sarsılmaz disipliniyle Cumhuriyet'in temel niteliklerine bağlı olduğuna dikkati çeken Çardakcı, milletini ve bayrağını seven, milletin emrinde ve hizmetindeki jandarmanın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı inancı, azmi ve kararlılığı göstermeye devam edeceğini söyledi.

"Mezun olan astsubaylarımıza büyük görev düşmektedir"

Çardakcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar jandarma teşkilatının kesintisiz operasyon mantığıyla "gece-gündüz" ve "yaz-kış", "sıcak-soğuk" demeden mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Mezun olan öğrencilere hitaben "Bugünden itibaren elinizde hizmet meşalesi ile yurdun her köşesine dağılıyorsunuz." diyen Çardakcı, şunları kaydetti:

"Haklı bir gururla üstlendiğiniz bu görev, doğası gereği dünyanın en zor, en meşakkatli fakat en şerefli görevlerinden birisidir. Terörle mücadele eden birliklerde üstlendiğiniz görevin ne kadar önemli olduğunu asla unutmayınız. Operasyonda hasta ve yaralı personelle zaman kaybına neden olmadan en kısa sürede ilk müdahalenin yapılması ve en yakın sağlık teşkiline tahliyesinin yapılması, terörle mücadele harekatının en önemli ilkelerindendir.

Bu yüzden bugün burada mezun olan astsubaylarımıza büyük görev düşmektedir."

Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da mezun olan astsubayların haklı gurur yaşadıklarını söyledi.

Kurtoğlu, şöyle konuştu:

"Buradan ayrıldıktan sonra kazandığınız bilgiler ile yüce Türk milletine ve jandarma teşkilatına tam sadakat, etik değerlere tam bağımlılık gibi milli hasletlerimizi ve temel mesleki kuralları benimsemiş olarak görevlerinize bir an önce başlama heyecanı içinde olduğunuzu biliyorum. Yüce Türk milletine, aziz vatanımıza tüm varlığınızla hizmet edeceğinize olan inancımı belirtir, görevinizde üstün başarlılar diler, hepinizi kutlarım. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Kurtoğlu, astsubayların yetişmesinde emeği geçen akademi personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 49 sağlık sınıfı jandarma astsubay diplomalarını aldı, törenin sonunda Jandarma Bandosu "Jandarma Marşı"nı seslendirdi.

Mezun olan jandarma astsubaylar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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