Jandarma Atlı Timi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sahilleri denetledi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Atlı Timi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sahilleri denetledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, asayiş ekipleri tarafından tarafından kontrol ediliyor.

Sarıyer Kilyos'ta bulunan Gümüşdere Mahallesi'ndeki plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetimlerde bulunarak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kumsalda atlarla tur atan jandarmaların denetimlerine, bir Sahil Güvenlik botu da sahilden eşlik etti.