Jandarma: "Aziz Elazığ, sizinle birlikte, sizinle beraberiz" - Son Dakika
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Jandarma: "Aziz Elazığ, sizinle birlikte, sizinle beraberiz"

6 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen iyileştirme çalışmalarına jandarma da katkı sunuyor.

Deprem sonrasında evlerini terk eden aileler için çadır kurulmasında da görev alan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetiminden (AFAD) temin edilen ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor.

Köy köy gezerek vatandaşların acısına ortak olup, geçmiş olsun dileklerini ileten jandarma, depremden en çok etkilenen çocuklarla da yakından ilgi gösteriyor.

Jandarma: Aziz Elazığ, sizinle birlikte, sizinle beraberiz

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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