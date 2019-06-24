Jandarma, bağ evinde 300 kök Hint keneviri ele geçirdi
20 dakika önce
NİĞDE'de jandarma, bir bağ evine yaptığı baskında 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:41 Kaynak: DHA
NİĞDE'de jandarma, bir bağ evine yaptığı baskında 300 kök Hint keneviri ele geçirdi. Niğde
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde gelen ihbar üzerine M.Ö. adlı kişinin bağ evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ekipler, bağ evinde boyları 40 ile 50 santimetre arasında değişen 300 kök Hint keneviri ele geçirirken, M.Ö. gözaltına alındı. Hint kenevirlerini söken jandarma ekipleri, yakarak imha etti. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.Ö.'nün sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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