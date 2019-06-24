Son Dakika Haberleri: Jandarma, bağ evinde 300 kök Hint keneviri ele geçirdi
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Jandarma, bağ evinde 300 kök Hint keneviri ele geçirdi

20 dakika önce

NİĞDE'de jandarma, bir bağ evine yaptığı baskında 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma, bağ evinde 300 kök Hint keneviri ele geçirdi, System.String[]
NİĞDE'de jandarma, bir bağ evine yaptığı baskında 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde gelen ihbar üzerine M.Ö. adlı kişinin bağ evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ekipler, bağ evinde boyları 40 ile 50 santimetre arasında değişen 300 kök Hint keneviri ele geçirirken, M.Ö. gözaltına alındı. Hint kenevirlerini söken jandarma ekipleri, yakarak imha etti. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.Ö.'nün sorgusunun devam ettiği bildirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:41 Kaynak: DHA
Niğde, Jandarma, Güncel
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