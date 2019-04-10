Jandarma Bağ Evine Giren Hırsızlık Süphelisini Suçüstü Yakaladı

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde bağ evindan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye
Mahallesi Kümeevleri mevkiinde bulunan bağ evine giren bir kişimnin evdeki eşyaları alıp kaçtığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Olgun Ç.'yi malzemelerle birlikte kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EVDE NE VAR NE YOKSA ÇALMIŞ
Şüpheli Olgun Ç.'nin bağ evinden çaldığı 2 adet buzdolabı, 1 adet su tulumbası kafası, 2 adet tava, aliminyum leğen, çanak anten, ocak, elektrik panosu, 6 metre bahçe teli, 1 adet soba, yüz kilogram hurda ve hırsızlık yaparken kullandığı motorsikletine el konuldu.
- Bursa