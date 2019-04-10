Son Dakika Haberleri: Jandarma Bağ Evine Giren Hırsızlık Süphelisini Suçüstü Yakaladı

Jandarma Bağ Evine Giren Hırsızlık Süphelisini Suçüstü Yakaladı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bağ evindan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarma Bağ Evine Giren Hırsızlık Süphelisini Suçüstü Yakaladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bağ evindan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye Mahallesi  Kümeevleri mevkiinde bulunan bağ evine giren bir kişimnin evdeki eşyaları alıp kaçtığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Olgun Ç.'yi malzemelerle birlikte kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVDE NE VAR NE YOKSA ÇALMIŞ

Şüpheli Olgun Ç.'nin bağ evinden çaldığı 2 adet buzdolabı, 1 adet su tulumbası kafası, 2 adet tava, aliminyum leğen, çanak anten, ocak, elektrik panosu, 6 metre bahçe teli, 1 adet soba, yüz kilogram hurda ve hırsızlık yaparken kullandığı motorsikletine el konuldu.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Jandarma, Güncel
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