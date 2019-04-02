Son Dakika Haberleri: Jandarma Balıkesir'de Aranan 76 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Balıkesir'de Aranan 76 Kişiyi Yakaladı

1 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda aranan 76 kişi yakalandı.

Jandarma Balıkesir'de Aranan 76 Kişiyi Yakaladı, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda aranan 76 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda çalışma izni olmadan çalıştırılan 4 Afganistan, 2 Gana, 1 İran ve 1 Gürcistan uyruklu yabancı uyruklu şahıs ve 9 kayıp kişi ile çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi yakaladı. Ayrıca haklarında yakalama kaydı bulunan 7 araç yakalandı. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca ve 32 adet muhtelif çapta fişek ele geçirdi.

Operasyonlar sırasında yakalanan; çalışma izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, aranan şahıslar ile suça karışan şahıslar Adli makamlara sevk edilirken, yakalanan araçlar ise ilgili kurum kuruluşlara bilgi verilerek, yediemin oto parklarına teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:33 Kaynak: İHA

Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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