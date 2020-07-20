Jandarma basınca mikrofonu eline aldı - Son Dakika

Jandarma basınca mikrofonu eline aldı

Çeşme'de tatil yapan Berrak Tüzünataç'ın eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı! Tüzünataç, bunun üzerine mikrofonu eline alıp, misafirlere o anları paylaştığı için kızdı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme'de, arkadaşlarının yanında almıştı. Yaklaşık 1 aydır Çeşme'de yakın dostlarıyla tatil yapan Tüzünataç, önceki akşam arkadaşlarıyla Before Sunset Beach'te eğlenirken mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı. Sebep, mekanın Covid sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp, mekandan ayrıldı. Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere sosyal medya ayarı verdi! "Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı" diye soran Tüzünataç, "Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın" dedi. Kısacası, sosyal mesafeye uymuyoruz, bunu ilan etmeyi bırakın demeye getirmiş!

Berrak Tüzünataç, Mehmet Üstündağ, Jandarma, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:46 

Son Dakika Magazin Jandarma basınca mikrofonu eline aldı - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

08:58 "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok 05:31 Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi 04:35 Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü 03:52 Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti 01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 09:05:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma basınca mikrofonu eline aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]