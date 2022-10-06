Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı

06.10.2022 17:27
Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; tavan arasında 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; tavan arasında 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, tavan arasında kurumaya bırakılan 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Sakarya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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