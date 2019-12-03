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Jandarma baskın yaptığı yerlerde cephanelik ele geçirdi

6 saat önce

Denizli'de jandarma tarafından önceden belirlenen adreslerdeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda adeta cephanelik ele geçirilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 94 adet tabanca ile 27 adet av tüfeği ve binlerce mermi ele geçirildi.

Jandarma baskın yaptığı yerlerde cephanelik ele geçirdi, System.String[]

Denizli'de jandarma tarafından önceden belirlenen adreslerdeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda adeta cephanelik ele geçirilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 94 adet tabanca ile 27 adet av tüfeği ve binlerce mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele ekipleri tarafından Bozkurt ilçesinde yapıldı. İlçede yasa dışı silah satışı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçerek Süleyman V.F., Muhammet K.T. ve Sekan G. isimli 3 şahsı takibe aldı. 4 aylık takip sonrası operasyon başlatan ekipler, önceden belirlenen adreslerdeki ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, 94 adet tabanca, 24 adet kurusıkı tabanca, 27 adet av tüfeği, 90 adet kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin adet 9 mm çapında mermi, 12 adet av tüfeği gövdesi ve tetik tertibatı ile 8 adet kurusıkı tabanca gövde ve üst kapak takımı ile silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan muhtelif aletler ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şahıs işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, jandarma Denizli'de gerçekleştirdiği operasyon ile eşine az rastlanacak çapta bir silah kaçakçılığı olayını da aydınlatmış oldu. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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