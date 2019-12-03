Son Dakika Haberleri: Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı - Son Dakika

Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

6 saat önce

Denizli'de 18 ayrı suçtan aranan 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından yakalandı.

Jandarma baskınında 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı, System.String[]

Denizli'de 18 ayrı suçtan aranan 2 şahıs Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından yakalandı. Şahıslardan biri saklandıkları evde yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.


İddialara göre, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da, karıştıkları 18 ayrı farklı olaydan yakalanma kararları bulunan firari şüpheliler Seydo B. ve Ahmet D. isimli şahısların peşine düşen JASAT Timi, zanlıların Honaz ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Ardından operasyon yapan ekipler, şüphelilerin saklandıkları eve baskın yaptı. Baskın esnasında şüphelilerden biri yaklaşık 10 metre yükseklikteki balkondan atlayarak kaçmak istedi ama jandarma ekipleri buna izin vermeyerek şahsı yakalamayı başardı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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