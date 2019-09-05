Jandarma baskınından 683 gram kubar esrar maddesi çıktı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri satışa hazır vaziyette 683 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri satışa hazır vaziyette 683 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Sülün kasabasında satışa hazır vaziyette 66 paket halinde 355 gram ve ayrıca paketlenmeye hazır vaziyette 328 gram olmak üzere toplam 683 gram kubar esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
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