Son Dakika Haberleri: Jandarma Basmaktan, Onlar Oynamaktan Vazgeçmedi

Jandarma Basmaktan, Onlar Oynamaktan Vazgeçmedi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasına gece kumar operasyonu yapıldı.

Jandarma Basmaktan, Onlar Oynamaktan Vazgeçmedi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasına gece kumar operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri, aynı adrese son iki yıl içerisinde onlarca defa baskın yaparak yüz binlerce TL para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasına yapılan baskında 118 kişiye 5326 sayılı kanunun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan 320 TL olmak üzere toplamda 37 bin 760 TL idari para cezası, 5 kişiye 5326 sayılı kanunun 40. maddesi gereğince kimlik bildirmemekten 153 TL olmak üzere toplamda 765 TL idari para cezası yazıldı. Binada yapılan aramada, 2 adet LCD televizyon, 1 adet projektör, 1 adet hesap makinesi, 2 adet tombala kartı, 3 bin adet pul ve eritilmiş tombala kartı ele geçirildi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak sucundan S.G. isimli şahıs gözaltına altına alınırken, E.A. isimli şahsın da Fethiye 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce tefecilik suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. C.K. isimli kişi ise Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görevi yaptırmamak için direnme suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Mersin, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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