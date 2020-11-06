Jandarma, Bayındır'da çalınan ineği sahibine teslim etti - Son Dakika

Jandarma, Bayındır'da çalınan ineği sahibine teslim etti
06.11.2020 09:45
İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çalınan inek sahibine iade edildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalanırken, çalınan inek sahibine iade edildi.
Alınan bilgiye göre, Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Ö.D.'ye ait büyükbaş hayvanın çalınması üzerine olay yerine Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kasasında büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyonet, Tire yönüne giderken durduruldu. Araçtaki İ.P, A.M.S. ve S.S. gözaltına alındı. Çalındığı belirlenen inek sahibine teslim edildi.
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