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Jandarma beldelerde öğrencilere eğitim verdi

55 dakika önce

Tüm illerde eş zamanlı olarak yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" adlı slogana Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan beldelerde öğrencilere eğitim verdi.

Jandarma beldelerde öğrencilere eğitim verdi, System.String[]

Tüm illerde eş zamanlı olarak yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" adlı slogana Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan beldelerde öğrencilere eğitim verdi.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. Maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçişlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmü getirildi. Bu kapsamda 2019 yılı "Yaya öncelikli yılı" ilan edilerek 06 Şubat 2019 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı "Öncelik hayatın, Öncelik yayanın" sloganıyla etkinlikler düzenlenerek bu konuya yönelik yasal düzenlemeye güçlü bir vurgu yapıldı.


Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Karapınar, Nebioğlu, Filyos, Perşembe ve Saltukova beldelerindeki okul ve resmi kurumlar önlerindeki ve diğer yaya geçitlerinde "Devletin tüm unsurlarıyla kanun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği düzenlenmiş, düzenlenen etkinlik kapsamında yayalar ve sürücüler Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından bilinçlendirildi. - ZONGULDAK

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:32 Kaynak: İHA
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