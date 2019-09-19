Son Dakika Haberleri: Jandarma besicinin kayıp koyunları için seferber oldu
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Jandarma besicinin kayıp koyunları için seferber oldu

1 saat önce

Erzincan'da besicilikle yaşamını sürdüren Bilal Uzun'un arazide kaybolan 59 koyunu, jandarmanın çalışmasıyla bulundu.

Jandarma besicinin kayıp koyunları için seferber oldu, System.String[]

Erzincan'da besicilikle yaşamını sürdüren Bilal Uzun'un arazide kaybolan 59 koyunu, jandarmanın çalışmasıyla bulundu.

Tercan ilçesine bağlı Elmalı köyü yaylasından koyun sürüsünü güderek Üzümlü ilçesine getiren besici Uzun, eve ulaştığında sürüdeki koyunlardan 59'unun eksik olduğunu fark etti.

Yakınlarıyla, geldiği güzergahta koyunları arayan ancak bir sonuca ulaşamayan Uzun, koyunlarının çalındığını düşünerek İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Bölgede arama çalışması yürüten jandarma, kayıp koyunları Karasu Nehri'ndeki sazlık alanda bularak sahibine teslim etti.

Bilal Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece hareket ettiklerinden dolayı koyunların eksik olduğunu fark etmediğini söyledi.

Eve ulaştığında koyunlardan 59'unun sürüde olmadığını tespit ettiğini ifade eden Uzun, "Yakınlarımla bölgeyi aradık ama bulamadık. Hayvanlar çalındığından şüphelenerek jandarmaya bildirdik. Sağ olsun onlar da hemen arama çalışmalarına başlayarak, koyunlarımı sazlıklarda bularak bize teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erzincan, Jandarma, Elmalı, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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