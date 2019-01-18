Son Dakika Haberleri: Jandarma, Beyaz Cennet'te Kuş Uçurtmuyor

Jandarma, Beyaz Cennet'te Kuş Uçurtmuyor

19 dakika önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da sömestr tatili ile birlikte güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tutuyor.

Jandarma, Beyaz Cennet'te Kuş Uçurtmuyor, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da sömestr tatili ile birlikte güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tutuyor.

Bursa İl Jandarma Komutlanlığı'na bağlı ekipler, sömestr tatilinde binlerce tatilciyi ağırlayaracak olan Uludağ'da, güvenlik önlemlerini arttırdı. Sömestr yoğunluğuyla birlikte, Uludağ'da 9 trafik, 2 arama kurtarma, 1 özel harekat ve 8 jandarma asayiş timinden oluşan 120 jandarma personeli 24 saat görev yapıyor. Jandarma ekipleri, bomba arama, narkotik ve iz takip köpeklerinin yanı sıra trafik, asayiş, mobil karakol ve arama kurtarma araçları, mobil plaka tanıma sistemi, drone, skyranger (termal özellikli insansız hava aracı) gibi son teknoloji ürünü teçhizat ve araçlarla Uludağ'da kuş uçurtmuyor. Bursa-Uludağ yolu üzerinde bulunan Yiğitali Jandarma Karakolun'da kış lastiği ve zincir uygulaması yapılırkeni, Uludağ Milli Parklar gişelerinde ise daha detaylı incelemeler yapılıyor. Gişelerden geçen her kişinin Genel Bilgi Tarama'sı (GBT) yapılırken, alkol ve araç muayne uygulamaları gerçekleşiyor. Ayrıca Oteller Bölgesi'ne zincirsiz araç salınmazken, kış lastiklerinin dişleri kontrol ediliyor. Beyaz Cennetin farklı bölgelerinde ve gişelerde, uzun namlulu Jandarma Özel Harekat Ekipleri nöbet tutuyor. Narkotik Madde ve Bomba Arama köpekleri, durdurulan otomobillerde arama yapıyor. Ekipler, Uludağ'da 24 saat boyunca güvenliği ve vatandaşın huzurunu sağlıyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Jandarma, Güncel
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