Son Dakika Haberleri: Jandarma Bin 100 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirdi

Jandarma Bin 100 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirdi

1 saat önce

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Jandarma Bin 100 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirdi, System.String[]
Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler bir adrese bakın düzenledi. Baskında bin 100 litre kaçak şarap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca şahsa 75 bin 900 TL idari para cezası da kesildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:44 Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Jandarma, 3. Sayfa
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